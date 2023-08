Tourisme : l'espoir d'une belle fin de saison

Il fait 35 °C ce samedi après-midi, et un grand soleil est attendu pendant plusieurs jours. Cela donne la sensation aux vacanciers d’Arcachon (Gironde) que l’été s’est installé. Est-ce la météo plus morose ou la baisse du pouvoir d’achat ? La fréquentation de la station balnéaire s’est affichée en demi-teinte : faible en juillet, forte en août. Dans un hôtel trois-étoiles de la commune, c’est désormais complet, et cela pourrait le rester pendant deux semaines. Beaucoup de touristes ont choisi d’autres destinations en juillet. Le restaurant "Alma mia" à Arcachon l’a bien remarqué. "On présume que les gens ont repoussé leurs vacances en juillet pour venir en août", constate Nolann Colas, le directeur adjoint du restaurant. Une saison touristique en différé, après deux ans de hausse, cela ne surprend pas les professionnels. Pour partir en vacances, les Français ont été nombreux à faire un choix : moins de restaurants. Le secteur touristique n’a pas échappé à la règle ; partout, les prix ont augmenté. TF1 | Reportage E. Braem, R. Dybiec