Tourisme : pourquoi les Chinois sont-ils fous de Colmar ?

Depuis l'année dernière, le bistrot des Lavandières à Colmar est devenu une destination très à la mode. Le "Chinese restaurant", une émission de téléréalité visionnée 2,5 milliards de fois sur les réseaux sociaux de l'Empire du Milieu, y a été tournée. Depuis sa diffusion en Chine en 2018, les visiteurs asiatiques sont plus nombreux à visiter Colmar et sa petite Venise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.