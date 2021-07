Tourisme spatial : le match des milliardaires

C'est une mise en scène digne d'Hollywood qui rappelle l'étoffe des héros. Richard Branson annonce son départ vers l'espace à bord de son vaisseau Starship 2. Le patron de Virgin Galactic a surpris tout le monde. Son avion-fusée emportera son équipage à 95 km d'altitude, la limite entre l'atmosphère et l'espace. Ainsi, Richard Branson prend de vitesse son principal concurrent Jeff Bezos, dont le décollage est prévu le 20 juillet à bord de sa compagnie Blue Origin. Le patron d'Amazon emmène avec lui son frère et une femme de 82 ans, Wally Funk, ancienne de la Nasa, mais qui n'avait jamais pu aller dans l'espace. Entre Bezos et Branson, c'est une guerre des étoiles commerciale. Tout les deux veulent être les pionniers du tourisme spatial accessible à tous. D'autres projets existent, comme les ballons stratosphériques et les Français sont bien placés avec le ballon zephalto. Il y a également SpaceX qui transporte déjà des astronautes et va faire son premier vol touristique à la fin de l'année 2021.