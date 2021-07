Tourisme spatial : quels sont les enjeux commerciaux pour Richard Branson ?

À Las Cruces au Nouveau-Mexique, notre journaliste, Jérôme Garro, était aux premières loges pour assister à ce décollage. C'est l'endroit idéal, dit-il, pour entendre les cris de joie des salariés de Virgin Galactic. Pari fou, mais pari réussi pour Richard Branson parce que son avion fonctionne. Il va pouvoir vendre davantage de tickets, dont 600 étaient déjà réservés et à 200 000 euros la place, et le prix va encore s'envoler. Richard Branson n'est pas tout seul sur la ligne de départ. Il y a d'autres milliardaires, comme Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, qui part dans neuf jours à bord de sa propre fusée. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi du tourisme spatial. C'est peut-être aussi le début de la guerre des étoiles de ces nouvelles agences de voyages, estime notre journaliste. Il rapporte également que Richard Branson a annoncé l'ouverture d'une loterie pour gagner une place gratuite à bord de son vaisseau.