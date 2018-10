Touristes chinois : tapis rouge pour leur faire dépenser plus

Les touristes chinois sont de plus en plus nombreux à visiter notre capitale. Le marché est conséquent, car rien qu'en 2017, ils étaient plus de deux millions à venir dans notre pays. Ainsi, pour les professionnels du secteur, il n'est pas question de décevoir une telle nouvelle clientèle qui fait l'objet de toutes les attentions. Certains se plient même en quatre pour les satisfaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.