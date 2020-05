Touristes étrangers : difficile de faire sans eux !

Les consommateurs français pourraient sauver le monde du tourisme l'été prochain. Néanmoins, en partie, car il est des secteurs où ils ne remplaceront jamais la clientèle étrangère et son énorme pouvoir d'achat. Les Galeries Lafayette, par exemple, ont rouvert leurs portes aujourd'hui, mais elles attendent à diviser par deux leurs chiffres d'affaires cette année. Même inquiétude du côté des guides touristiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.