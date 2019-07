Touristes étrangers : pourquoi dépensent-ils si peu dans l'Hexagone ?

Nous sommes le champion de l'accueil devant l'Espagne et les États-Unis. Pourtant, nous nous faisons déloger en matière de dépenses, 55,5 milliards d'euros seulement, trois fois moins qu'aux États-Unis. Nos visiteurs ne font que passer, en séjournant deux jours de moins que nos voisins espagnols. Un rapport suggère d'y remédier avec de meilleures dessertes aériennes en régions ou des commerces ouverts dans les gares le dimanche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.