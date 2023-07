Touristes face à la violence : un regard sur la France

Les violences ont failli avoir raison du week-end parisien des touristes. Ce samedi matin devant la Tour Eiffel, les affrontements des derniers jours ne semblent pourtant pas inquiéter la plupart des visiteurs. "Pour l’instant, on n’est pas inquiets, tout va bien", déclare cette touriste. Dans les rues de la capitale, impossible de louper les vitrines détruites de cette dernière nuit. On est bien loin du décor de rêve auquel s’attendaient certains touristes. C’est le premier voyage en France d’une touriste chinoise, c’est inimaginable pour elle de l’annuler. Mais elle préfère prendre quelques précautions : "On reste dans les rues principales et proches des sites touristiques, et on essaye de ne pas rester dehors trop tard." C’est aussi le premier jour à Paris d’une famille australienne. Mais entre les grèves à la Tour Eiffel et les violences, ils sont un peu perdus. Depuis la fin de la crise sanitaire, les touristes n’avaient jamais été aussi nombreux à visiter le pays. À ce stade, les professionnels du secteur ne constatent pas de baisse de réservation. TF1 | Reportage O. Lévesque, P. Lorman