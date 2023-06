Tournoi géant : 6 000 enfants sur la plage

Ils ont tout du parfait footballeur, sauf les crampons. C'est sur le sable que 6 200 enfants s'affrontent, et la compétition est prise très au sérieux. La plage de Saint-Jean-de-Monts est transformée en stade géant pendant quelques heures, juste le temps d'une marée basse. Le soleil tape, alors les parents n'oublient pas les bons gestes, quitte à agacer leurs enfants. Mais pas le temps de profiter de l'océan, les premiers matchs commencent. L'organisation est titanesque, plus de 1 400 matchs en seulement deux heures trente. Une course contre la marée avant que l'eau ne remonte. Par endroits, elle stagne sur les terrains, pas toujours simple de garder l'équilibre. Le sable est mou et les joueurs s'enterrent un peu. Sur le bord des terrains, plus de 25 000 parents sont venus encourager leurs enfants. Pour les plus petits, c'est activité château de sable à côté des terrains. Après des matchs dans un tel stade, impossible de résister, la 3ème mi-temps se fera dans l'océan. TF1 | Reportage J. Maviert, S. Fortin