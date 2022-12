Tous en finale ! : le pays à l'unisson

Certains ont sorti leur maillot fétiche, d'autres ont invité les mêmes personnes que lors des précédents matchs. A chacun ses superstitions. Cela ne va pas forcément faire gagner les Bleus, mais permet de calmer ses nerfs. A l'approche de la finale France-Argentine, le monde entier veut voir gagner Lionel Messi. Les supporters français vont devoir faire du bruit. On a sans doute rencontré ce dimanche matin les plus motivés des supporters. Il est à peine dix heures et la quête a déjà commencé. Même à -4°C sur un marché parisien, difficilement supportable pour les commerçants, ils ont en tête un après-midi bien plus chaud. Une finale dans tous les esprits, mais tous n'auront pas la chance de la regarder dans leur salon. Pour un vendeur de journaux, pas d'autre choix que de rester dans son kiosque. On se motive comme on peut. Dans notre virée matinale, petit passage par Bondy, la ville d'un certain Kylian Mbappé. Tous espèrent un ou plusieurs buts de leur champion. TF1 | Reportage C. Brousseau, G. Parrot, J. Bervillé