Haute tension au championnat du monde de Docteur Maboul

Concentration, précision, tension... Cent soixante candidats, tous vêtus de blouse blanche, étaient prêts à en découdre samedi à Paris pour le championnat du monde de Docteur Maboul. À la fin, il ne pourra en rester qu'un. Pour soutenir les candidats, tout a été prévu : coach de yoga et cellule psychologique pour gérer le stress, même un kinésithérapeute. Les règles du jeu sont les mêmes depuis l'enfance : extraire l'os rigolo et le cœur brisé sans toucher les parois. Si le nez rouge s'allume, on a perdu. L'arbitre veille. C'est la troisième édition de ce championnat, né au départ comme une blague de potache. "Ça a commencé dans ma chambre avec une story Instagram. ( ) 16 potes se sont inscrits, et l'année d'après, on était 64", raconte Joachim Charlot, organisateur du championnat du monde de Docteur Maboul. En vérité, beaucoup de ces participants jouaient à Docteur Maboul pour la première fois. Mais d'année en année, la formule fait de nouveaux adeptes. Qui sait, l'année prochaine, ces grands enfants opéreront peut-être au Stade de France. TF1 |Reportage C. Chapel, V. Pierron