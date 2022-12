Tous les visages de Gims

À quelques minutes de monter sur scène, qu'importe la quarantaine de Zénith qu'il a rempli, le stade de France qu'il a déjà conquis, Gims ressent toujours ce mélange de stresse et de trac. Samedi dernier à Doha, c'est devant 10 000 fans de football qu'il a chanté ses tubes. "Sapés comme jamais" et bien sûr cette chanson à laquelle vous n'avez pas pu échapper : l'hymne de la Coupe du monde de football. Le soir de la finale, il chantera devant un milliard de téléspectateurs. De quoi asseoir son statut de star mondiale. Après avoir vendu six millions de disques, dans son nouvel album, il multiplie les grands écarts. Hommages à Edith Piaf et dans la même chanson, un clin d'œil à Daniel Balavoine. La variété côtoie le rap, et même un très inattendu duo avec Carla Bruni. Cet après-midi, ils se sont retrouvés, pour discuter du clip de leur chanson. Pour cette vidéo, les deux chanteurs pensent à une ambiance familiale et intimiste. A coup sûr, Gims s'y sentira aussi bien que sur les scènes des grands stades. TF1 | Reportage D. Sitobon, S. Rang des Adrets, A. Barrier