"Tous mécènes" : achetez des arbres pour les Tuileries

Le plus grand parc de la capitale va se rapprocher un peu plus des plans qu'avait dessinés André le Nôtre au XVIIe siècle. Pour lui redonner son allure originelle, le musée du Louvre qui gère les Tuileries relance l'opération "Tous mécènes". Une souscription qui ne servira pas cette fois à acquérir des œuvres, mais à reboiser le jardin avec notamment des ormes.