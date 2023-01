Tous sélectionneurs ! Deschamps plébiscité par les Français ?

Didier Deschamps est un peu le fils du pays. À Marseille, pas besoin de chercher ses partisans trop longtemps, un tour sur le Vieux-Port suffit. "Didier, c'est Marseillais quand même. Champion du monde, c'est le meilleur !" ,"il nous a emmenés loin pour la Coupe du monde", "pourvu que ça continue en espérant pour lui jusqu'à la retraite", ont réagi quelques-uns d'entre eux. Normandie, région parisienne ou Strasbourg en marge du match de la Coupe de France, même déluge d'appréciation avec rappel de l'état d'esprit et du CV du sélectionneur des Bleus. "Au vu de son bilan, je trouve normal qu'il soit reconduit. Et puis, je suis persuadé qu'il va encore nous emmener des hourras aussi bien à l'Euro qu'au Mondial", "c'est du foot. Il le dit Deschamps : la gagne avant tout. Ça ne me choque pas", "La grande qualité à Deschamps, je pense que c'est vraiment de fonder un groupe soudé. Les joueurs, ils savent écouter, jouer entre eux ". Il y a quand même quelques regrets autour de ce casting. Ils l'auraient souhaité tout aussi royal, mais différent. "Éventuellement, passé la place à Zizou. Mais bon, il prendra, après ce n'est pas grave", affirme une dame. "Je pense que c'est le moment de mettre un nouveau cycle en place. Pourquoi pas Zidane ? Je trouve ça dommage parce que c'est le bon moment pour changer un peu les choses", estime un jeune homme. Zinedine Zidane, Didier Deschamps ? Un leitmotiv réunit en tout cas les supporters en quête d'une troisième étoile : qu'importe le patron, pourvu qu'on ait l'ivresse ! TF1 | Reportage O. Santicchi, P. Geli, S. Iorgulescu