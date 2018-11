Toussaint : à qui profite le pont ?

Dans le secteur du tourisme, la météo n'explique pas à elle seule les excellents résultats des vacances de la Toussaint. En effet, le 1er novembre est tombé un jeudi. Il a donc permis à nombreux d'entre nous de faire le pont. Ainsi, les réservations se sont envolées de 28% par rapport à l'année 2017. Nos reporters se sont rendus à Cabourg, en Normandie, pour en savoir plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.