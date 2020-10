Tout le pays se rassemble pour rendre hommage à Samuel Paty

À deux heures du rassemblement, les premiers participants arrivent déjà sur la place de la République, à Paris, pour rendre hommage à Samuel Paty et dénoncer l'attentat dont il a été victime. Au pied de la statue, des fleurs et des bougies ont été posées en mémoire du professeur, avec un mot d'ordre : "Je suis prof". Ce rassemblement a été effectué à l'initiative des syndicats enseignants, de SOS racisme, mais aussi de Charlie Hebdo. Une minute de silence sera observée. Selon les organisateurs, plusieurs milliers de personnes sont attendues ce dimanche après-midi à partir de quinze heures. Parmi elles, une partie de la classe politique dont la France insoumise, certains élus Républicains ou encore celle de la majorité. A noter que deux membres du gouvernement à savoir Marlène Schiappa et Jean-Michel Blanquer seraient également présents. Deux ministres en première ligne face à cet attentat et qui participeront également à un conseil de défense à l'Elysée ce dimanche soir à 18 heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.