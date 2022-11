Toutes à l'école : les petites filles deviennent ingénieures

Au premier rang, souriante et concentrée, Pansha admet n'avoir pas encore tout assimilé des méthodes de calcul français de son école d'ingénieur de Lyon. Un détail qui n'entame pas son enthousiasme. En effet, pour cette toute jeune étudiante venue du Cambodge, comme son amie, s'accrocher relève du quotidien avec un parcours de vie qui l'a fait naître dans un bidonville et une famille nombreuse. Cette dernière n'avait certainement pas les moyens de l'envoyer à l'école. Comme la majeure partie des petites filles de son pays, elle était plutôt destinée à travailler dès son plus jeune âge. Mais une école a changé son destin. Le programme Toutes à l'école amène les petites filles de la maternelle aux études supérieures avec 100% de réussite au Bacc grâce à la générosité de parrains. Ces derniers soutiennent financièrement et psychologiquement les enfants. Une condition essentielle quand on vit dans un espace pas tout à fait adapté aux études. TF1 | Reportage F. Leenknegt, C. Blampain, C. Aguilar