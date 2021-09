Toxicomanes déplacés : la banlieue s’indigne

Il aura suffi d’à peine une nuit pour qu’ils prennent possession des lieux. À l’intérieur de ce square, une centaine de toxicomanes dépendants au crack, situé en bordure du périphérique parisien, le lieu a été choisi pour les éloigner d’une zone d’habitation. C’était sans compter sur les résidents de la ville de Pantin, située juste en face. "Ça ne sert à rien de prendre un problème à un endroit et de le déplacer ailleurs. Ça ne résout rien au fait. C’est juste prendre le problème et l’emmener ailleurs”. Nous sommes à l’extrême Nord de Paris. Ici, en rouge, le lieu du nouveau campement, à 200 mètres d’un quartier qui compte 12 0000 habitants. Un choix que personne ne comprend ici. Pour tenter d’empêcher les dealers de travailler, ce mur a été construit en urgence vendredi pour bloquer l’accès à un tunnel qui relie le square parisien à la ville de Pantin. Bien sûr, ce n’est pas le seul accès entre les deux villes. Autre problème : ce tunnel était emprunté quotidiennement par les riverains. En clair, les habitants se sentent totalement laissés pour compte. Un constat partagé par les élus locaux. Tous craignent de voir le département se dégrader. Au risque d’ajouter de la misère dans ce qui est déjà l’une des zones les plus pauvres de l'Hexagone.