Toxicomanes déplacés : les communes frontalières craignent un enlisement de la situation

Ils ont passé leur première nuit dans ce campement de fortune. Une centaine de toxicomanes dépendants au crack sont installés dans ce square à l'extrême nord de Paris. À moins de 100 mètres de là, les habitants de Pantin sont inquiets. "Bien sûr que ça fait peur aux gens. C'est tout à fait normal" ; "Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de subir au jour le jour". Pour tenter de les rassurer, un mur a été construit d'un côté et de l'autre du périphérique. Surveillé par la police, son objectif est simple : bloquer le passage jusqu'à Seine-Saint-Denis et empêcher les dealers de s'y installer. Mais pour les riverains, ça ne changera strictement rien. Selon l'un d'entre eux, le problème n'a été que déplacé d'un lieu à un autre. Ce mur, une solution de fortune qui fait débat. Du côté des commerçants, l'inquiétude est toute autre : la peur de voir la clientèle habituelle désertée les lieux. On risque de rajouter de la misère dans l'une des villes les plus pauvres du pays.