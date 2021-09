Toxicomanes évacués : une opération inacceptable selon les élus de Seine-Saint-Denis

Une opération policière a eu lieu vendredi dans le Nord-Est parisien pour évacuer les toxicomanes qui résidaient à proximité des jardins d'Eole. Une décision jugée précipitée par les élus de Seine-Saint-Denis. Le président PS du département précise même qu'elle "ne vise qu'à déplacer le problème sans apporter une solution pérenne et durable, notamment pour permettre une prise en charge thérapeutique de ces personnes". Dans le même temps, le gouvernement a décidé de construire à la va-vite un mur de parpaings pour bloquer les accès. Un mur qui fait émerger un sentiment de mépris aux habitants. Stéphane Troussel, lui, parle d'une "impuissance" et de "l'absence de solutions durables" qui revient encore une fois sur le plan de la prise en charge des personnes en errance. Pourtant, ces questions d'hébergement et de santé des personnes relèvent de la responsabilité de l'Etat. Aujourd'hui, ce qu'attend cet élu, ce sont des réponses et des solutions pérennes "pour que la mise en œuvre de cette solution ne vise pas seulement à déplacer le problème vers un territoire qui concentre déjà de grandes difficultés sociales et sécuritaires".