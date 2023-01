Trabant : la voiture du peuple a 65 ans

La trabant est une voiture iconique des années 50 de l'Allemagne de l'Est. Avec son bruit reconnaissable entre mille, Mario Zwicker en est à son cinquième modèle. C'est avec cette voiture qu'il a appris à conduire. "C'est mon fidèle compagnon de tous les jours", nous confie-t-il. Sa trabant 601 sillonne les routes depuis 20 ans, sans accro. Facile à entretenir, elle lui a coûté 700 euros. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui l'a poussé à choisir une trabant. "Il est robuste et facile à entretenir", ajoute-t-il. Et pour trouver des pièces et des conseils, il peut compter sur ses amis passionnés de trabant. Ils sont une vingtaine à se réunir une fois par mois pour échanger sur leur passion. À Berlin, cette voiture est devenue un véritable business. Les touristes peuvent en effet visiter la ville à bord d'une trabant pour 59 euros par personne. Mathilde et ses collègues sont en voyage d'affaire. Ils essaient pour la première fois cette voiture et le démarrage n'est pas évident. Mais le trajet se déroule toujours sous le regard curieux des passants. TF1 | Reportage M. Pannetrat, C. Du Bled