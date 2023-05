ENQUÊTE - Traces d'hydrocarbures : les huiles d'olive en accusation

L'huile d'olive est un incontournable de nos salades. Elle est réputée très bonne pour la santé, alors nous prenons soin de bien la choisir. Et pour cela, nous faisons souvent confiance aux étiquettes. Détrompons-nous, l'association 60 millions de Consommateurs a analysé 24 bouteilles, bio ou non, et la majorité sont polluées, 23 contiennent des résidus de plastiques appelés "phtalates", 5 contiennent même des hydrocarbures. Ces substances sont cancérigènes et porteuses de perturbateurs endocriniens. "Vous assaisonnez vos salades avec de l'huile d'olive qui en contient, peut-être qu'à côté, vous allez manger du riz ou des pâtes qui en contiennent. C'est l'accumulation de ces substances dans l'organisme qui peut poser problème sur le long cours", explique Patricia Chairopoulous, journaliste à 60 millions de Consommateurs. Alors, comment expliquer qu'on trouve ces substances dans nos bouteilles ? Les olives peuvent être contaminées lors de la récolte par le moteur des machines agricoles ou par les bâches utilisées lors du stockage. Pendant la fabrication, le matériel des producteurs peut aussi être contaminé. En rayon, le prix n'est pas non plus gage de qualité. Sur les 24 huiles d'olive analysées, la bouteille la moins contaminée coûte sept euros le litre, l'une des moins chères du panel. Parmi les huiles d'olive présentes en rayon, la plupart sont fabriquées à l'étranger. TF1 | Reportage M. Alibert, P. Rousset, N. Bergot