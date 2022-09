Trackers : l'arme fatale contre les vols ?

Notre enquête a démarré avec ce feu arrière entre les mains. En fait, c’est un leur qui cache, à l’intérieur, une petite puce GPS. Un tracker destiné à retrouver notre vélo en cas de vol. Pour le moment, voilà notre bicyclette attachée dans Paris à l’aide d’un cadenas à clé. Quatre jours sont passés, le tracker m’alerte subitement sur mon téléphone que le vélo vient d’être volé. La balise est très précise. Notre vélo est là, posé contre poteau. Le cadenas a, bien sûr, été arraché. Et voilà le voleur, à nouveau au guidon de notre pauvre petite rêne avec un journaliste essoufflé à ses trousses. C’est un échec cuisant, mais notre tracker n’a pas dit son dernier mot. Le marché de ces mini-balises est en plein boom. Comptez de 40 à 150 euros, en moyenne, pour suivre une moto, un bagage, ou même votre portefeuille. La géolocalisation permettra aux forces de l’ordre de vous aider à récupérer votre bien, mais la mission est loin d’être facile. Récemment, près de Paris, deux jeunes femmes ont réussi à localiser leurs valises qui s'étaient volatilisées à l’aéroport. l’une d’elle a été récupérée aux mains d’un parfait inconnu dans une gare parisienne. L’autre valise avait été fracturée et abandonnée en pleine forêt. Les voleurs, eux, sont toujours dans la nature. La traque de notre vélo est digne d’un film policier. Après avoir parcouru 15 kilomètres, nous tombons nez-à-nez avec notre vélo et son nouveau propriétaire. L’homme accepte finalement de nous rendre notre bien et nous donne, au passage, un conseil amical. Sans son tracker, notre bicyclette serait déjà bien loin. Près de 500 000 vélos sont volés en France. TF1 | Reportage G. Brenier, J. Bervillier, A. Dubail