Tradition, émotions, innovations... les meilleurs moments du défilé du 14-jullet

Le défilé du 14 juillet 2019 a mis à l'honneur l'Europe, les nouvelles technologies et a rendu hommage aux blessés de guerre. Sous le regard impressionné d'Angela Merkel, de Jean-Claude Juncker et de Marcelo Rebelo de Sousa, le défilé a débuté avec un survol parfait de la patrouille à bord des neufs Alpha Jet au-dessus des Champs-Élysées. Découvrez les meilleurs moments du défilé en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.