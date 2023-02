Tradition : le combat des artisans du Roquefort

Dans cette ferme de l’Aveyron, les premiers agneaux viennent tout juste de naître. Bientôt, Christian Cros, éleveur, récoltera le lait AOP du mythique Roquefort. Ce savoir-faire est, selon lui, malmené par les industriels, car le nombre de fermes a chuté et les géants de l’agro-industrie ont le monopole sur la filière. À Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron), Lactalis représente plus de 50% du Roquefort AOP. Mais pour l’industriel, le problème vient surtout d’une crise chez les éleveurs. Et pour maintenir la tradition, tous les fabricants, même Lactalis, doivent se plier à un cahier des charges très strict. Ce savoir-faire est précieux, mais de plus en plus rare. Aujourd’hui, il n’existe plus que deux fabricants artisanaux. Roquefort Carles, l’un d’entre eux, nous a ouvert ses portes. Pour survivre face aux géants de l’industrie, son secret, c’est le fait main. Miser sur la tradition est également le moyen de relancer les ventes de Roquefort qui est de moins en moins populaire. Sa consommation diminue d’environ 1% chaque année. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Arrigoni