Le pape François a commencé dimanche à célébrer la traditionnelle messe de Pâques sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome, devant des milliers de fidèles. Dans sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, le chef de l’église catholique a imploré Dieu pour qu'il ramène la paix au Moyen-Orient, particulièrement en Syrie, pays martyrisé et victime d'un conflit qui sème "horreur et mort".