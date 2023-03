Traditions : les nomades du Kazakhstan

Direction les steppes du Kazakhstan. Sur cette route circulent des camions remplis de chevaux de course. Au bout, voilà ce que nous avons découvert un samedi matin : le début d'un immense rassemblement de cavaliers. Une pratique nomade ancestrale, un sport appelé le kokpar. Le but du jeu, c'est de s'emparer à main nue d'une carcasse de chèvre de 40 kg, s'échapper de la mêlée pour la déposer ensuite dans un cercle et remporter un prix, un chameau par exemple. Ce sport se pratique en Asie centrale depuis plus de 2 000 ans. Aujourd'hui bien sûr, les Kazakhstanais se sont sédentarisés, mais cet héritage des anciens nomades de la région n'a pas disparu. Un millier de cavaliers toutes catégories sociales confondues et parmi eux, ce député également président de la fédération équestre locale. Le kokpar est surtout développé dans le sud du Kazakhstan. C'est un sport que l'on se transmet de génération en génération. TF1 | Reportage P. Gallaccio, R. Roiné.