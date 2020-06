Trafic aérien : l'aéroport de Roissy tourne au ralenti

Notre pays vient d'annoncer qu'il lèvera les restrictions des frontières au sein de l'espace Schengen lundi matin. Pour le reste du monde, ce sera au cas par cas à partir du 1er juillet. Et pourtant les vols, même réduits, ont continué entre Paris et les grandes capitales. Dans quelles conditions ? Qui sont ces voyageurs autorisés à prendre l'avion ? Immersion dans l'aéroport de Roissy.