Trafic d’animaux sauvages : un réseau démantelé à Toulouse

Reina de la jungle, c'est le nom qu'elle s'est donné sur un réseau social. La jeune femme de 22 ans ne publiait pas de photo de ses peluches, mais des annonces pour vendre des vrais animaux sauvages comme des lynx, des tamarins à pattes jaunes ou des servals. Ce sont des espèces protégées dont la vente et la détention sont interdites. Cette Toulousaine sans emploi est soupçonnée d'en avoir vendu une cinquantaine ces quatre dernières années partout dans l'Hexagone pour un montant de 50 000 euros. Me Sarah Nabet-Claverie, son avocate, plaide l'erreur de jeunesse. D'après cette avocate, elle essaie de trouver son gagne-pain tout en ne se rendant pas compte de ce qu'elle faisait. Sa cliente avait 19 ans quand elle s'est lancée dans ce trafic. Dans cette affaire, trois complices présumés ont été arrêtés. Mise en examen pour trafic d'animaux sauvages en bande organisée, la jeune femme encourt une peine de sept ans d'emprisonnement. Ces animaux, elle allait les chercher en voiture à des milliers de kilomètres en Pologne, mais surtout en Espagne. Au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, le pays est la plaque tournante de ce commerce illégal. Les opérations de police sont dignes des arrestations de narcotrafiquants. Dans le monde, le trafic d'animaux sauvages est l'un des plus lucratifs. Il est estimé chaque année à 23 milliards de dollars TF1 | Reportage J. Cressens, M. Larradet, G. Sellem