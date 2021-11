Trafic de drogue : 500 kilos de cocaïne échappent aux douaniers

Voici l’épilogue d’une saisie de drogues qui a tout d’un polar rocambolesque. Une demi-tonne de cocaïne a été retrouvée par les douaniers néerlandais à Rotterdam sur ce cargo. L’histoire a démarré il y a tout juste un mois. Quand le navire, en provenance du Brésil et à destination de la Belgique, s’est retrouvé dans le viseur des douaniers français. Ils ont détourné le navire à Dunkerque et très vite, ils ont saisi plus d’une tonne de cocaïne. Dix jours plus tard, alors que le navire est toujours immobilisé, six ou sept malfaiteurs cagoulés portant le sigle police ont pris en otage l’équipage. Ils ont semblé chercher quelque chose que les douaniers n’ont manifestement pas trouvé. Mais ils sont repartis bredouille et ont disparu sans éveiller les soupçons des autorités. Le cargo est très vite autorisé à repartir, direction Anvers, puis Rotterdam où les douaniers néerlandais saisiront les 529 kilos de cocaïnes manquants. Le dernier rebondissement d’un polar au butin estimé au total à près de 140 millions d’euros.