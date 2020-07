Trafic de drogue : de plus en plus de quartiers gangrénés par le fléau

Nice n'est pas la seule ville à voir certains de ses quartiers gangrénés par le trafic de drogue. À Lille, par exemple, des réseaux de trafiquants ont transformé un quartier, non loin du centre-ville, en plaque tournante de la drogue. Les habitants s'y sentent abandonnés malgré les patrouilles quotidiennes de la police. D'ailleurs, des opérations d'envergure y sont régulièrement menées. Qu'en est-il de la procédure pénale ?