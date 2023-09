Trafic de drogue devant l'école, la colère des parents

Dans le quartier de la Cayolle, dans le neuvième arrondissement de Marseille, il y a d'un côté l'école primaire et de l'autre, à quelques pas, un point de deal. C'est décidé, certains parents ne déposeront pas leur enfant pour la rentrée. Ici, en un plus d'un mois, quatre fusillades, un mort et trois blessés, alors par crainte des représailles, les habitants témoignent anonymement. Tous ont peur. Un peu plus loin, les restes d’un barrage installé par trafiquants pour contrôler les accès. La Cayolle est prisée et fait l’objet d’une guerre de territoire, y compris sur les réseaux sociaux où chaque gang fait sa promotion. Pour assurer la sécurité de la centaine d’élèves, des policiers sont attendus dès lundi aux abords de cette école. "Il nous faut une présence policière H24", confie la coprésidente du Qiq Hauts de Mazargues. D’après la préfecture de la police, une trentaine d’opérations étaient menées depuis le début de l’été et les effectifs renforcés par 60 CRS. TF1 | Reportage E. Binet, M. Jit