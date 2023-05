Trafic de drogue : guerre des gangs à Valence

Des rafales, à l'arme automatique, sous les fenêtres des habitants. En 48 heures, deux hommes ont été tués par balle. La nuit du jeudi 11 mai, le second est abattu après une course-poursuite, jusqu’à un rond-point. Il y a eu des fusillades régulières, sur la devanture d'un bar tabac, on peut voir les impacts de balle. Depuis janvier, des règlements de compte, terrifiants pour les habitants. Ils ont si peur que certains n'acceptent de nous parler qu’à visage couvert.Un homme affirme qu’il a peur pour ses enfants : “bah si, moi, je ne dors pas moi, vous croyez que c’est agréable de vivre ici ? Dans des kalachnikovs tous les jours ?“, dit-il. Treize mille personnes vivent dans les quartiers du Plan et des Fontbarlettes, deux territoires rivaux pour le trafic de drogue. Là où un point de deal peut rapporter jusqu’à 10 000 euros par jour. La police a saisi une vingtaine d'armes depuis le début de l’année. Mais pour les habitants, le sentiment que rien ne change. Cette nuit du vendredi 12 mai, plus d’une centaine de policiers et CRS vont patrouiller à la recherche de stupéfiants et d’armes à feu. C'est une opération temporaire, jusqu’à lundi 15 mai seulement. TF1 | Reportage F. De Juvigny, C. Blanquart