Trafic de tabac : les douanes traquent les filières

La cible du jour, pour ces agents de la douane, est un bar à chicha, situé dans le centre de Lyon. Ils soupçonnent le gérant d'acheter et de vendre du tabac en contrebande. Les agents doivent agir vite avant que l'employé ne donne l'alerte. Le prioritaire est un multirécidiviste déjà condamné. Simultanément, une deuxième équipe de la douane contrôle le domicile du propriétaire, situé juste au-dessus du bar. Si dans le bar les agents ne découvrent que trois kilos de marchandises, à l'étage ils saisissent 110 kilos de tabac de contrebande. C'est l'équivalent de 110 000 euros de chiffres d'affaires. Le gérant est arrêté et son établissement risque la fermeture administrative. Tous ces agents de la douane font partie d'un groupe spécialisé dans la lutte contre la contrebande de tabac. Créé il y a à peine un an, l'unité a réalisé plusieurs saisies d'ampleur, comme en mars dernier où 19 tonnes de cigarettes ont été découvertes dans un entrepôt à Lyon. Unique en France, le groupe réunit une quinzaine d'agents. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Mersi Bakchich, J.L. Perez