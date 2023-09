Trafic démantelé : code de la route à vendre

Et si certains conducteurs n'avaient jamais passé leurs examens du code de la route ? C'est l'alerte qu'a reçue la gendarmerie de Vesoul cet été 2023. Au total, 50 fraudeurs ont été identifiés en Haute-Saône. Ils admettent tous avoir payé des intermédiaires de 250 à 600 euros pour recevoir illégalement un document attestant de leurs réussites au code de la route. Les documents proviennent tous du même centre d'examen, situé dans le Val-de-Marne. Il aurait à lui seul délivré 1 400 codes frauduleux dans toute la France. Le gérant ainsi que trois rabatteurs présumés ont été interpellés. Il y a quatre mois, Marie-France Le Berre, directrice de l'auto-école Constant à Lens, dans le Pas-de-Calais, avait déjà alerté sur le discours de certains candidats. Depuis 2016 et la libéralisation de cet examen, huit organismes sont autorisés à faire passer le code de la route et les fraudes se multiplient. En plus de se voir retirer le code de la route et le permis, les 1 400 soit disant candidats pourraient être poursuivis pour usage de faux. Ce délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Beringer