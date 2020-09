Trafic : des fauves dans nos salons

Sur les réseaux sociaux, les selfies pris avec un bébé tigre dans les bras se multiplient. Une détention de fauve totalement illégale qui explose en Europe, à tel point qu'il y a actuellement dans le monde plus de tigre en captivité qu'à l'état sauvage. Dans notre pays, la détention de fauve est strictement encadrée par la loi, faute de quoi un particulier risque trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amendes.