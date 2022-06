Trafic : des voitures désossées en pleine rue à Marseille

Des phares arrachés, le pare-choc et les portières retirées, comme cet internaute, ces derniers mois, de nombreux Marseillais ont retrouvé leur voiture totalement désossée. C’est ce qui est arrivé à Dali Nouader. Il y a un mois, sa voiture était garée devant son domicile. Elle a été complètement démontée. Sa voiture lui était indispensable dans son activité professionnelle. Dans les quartiers sud de Marseille, en 2021, la police a interpellé plus de 250 auteurs d’infractions sur véhicule. Un phénomène qui inquiète de plus en plus les riverains. Des voitures désossées, ce carrossier en voit une dizaine par mois. Celle qu’il montre à notre équipe ne pourra même pas être réparée. Les pièces démontées sont ensuite utilisées dans des trafics. Alors, face à ces actes de vandalisme, les habitants se mobilisent. Cédric Luciano vit dans un quartier particulièrement concerné par le désossage, il a créé un collectif pour soutenir les victimes. Dans les prochaines semaines, les membres du collectif monteront des patrouilles de nuit pour surveiller eux-même leur voiture. T F1 | Reportage É. Spertino, P. Fontalba