Trafic et bouchons : de Paris à Marseille, on arrive quand ?

Il y avait du monde sur les routes. Le trafic est dense samedi sur les autoroutes du pays en ce premier week-end des vacances scolaires, synonyme de départs. Les voitures sont à l'arrêt. “Nous sommes dans les bouchons. Regardez à moins de 100 km de Marseille, nous n'avons pas atteint notre destination et pourtant, tout avait bien commencé”, regrette Nathalie Pellerin, notre journaliste. Nous sommes partis très tôt ce matin, presque seuls sur la route pendant de longues heures. Il n'y avait pas eu de bouchon jusqu'à l'arrivée à Lyon. Nous avons fait une pause déjeuner paisible et une sieste. Et sur cette aire de repos à Lyon, de nombreux vacanciers sont aussi surpris que nous. "Je suis très étonnée qu’il n’y ait pas de bouchons parce qu'on avait prévu un week-end noir ou un départ noir pour samedi. Il n'y a pratiquement personne pour la saison". "On n'a pas eu d'encombrement, tout s'est bien passé." Pourtant, Bison Futé conseille d'éviter l'autoroute. Les bouchons sont annoncés régulièrement. Nous dépassons Valence, la circulation est encore fluide. Il ne reste que 200 km jusqu’à Marseille quand soudain : "c’est la galère". Certains gardent patience. Nous resterons au ralenti plusieurs heures sans en voir la fin. Marseille et les vacances se font attendre encore un peu. Notre arrivée était prévue un peu plus tard dans la soirée.