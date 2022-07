Trafic : le business des voitures épaves

Si votre rêve est de rouler à bord d'une épave, alors vous trouverez votre bonheur sur les sites de petites annonces. Une voiture en piteux état, par exemple, est mise en vente pour 4 500 euros. Les offres ne manquent pas. Elles sont pourtant théoriquement toutes illégales. Car pour les voyous, une épave est du pain béni. Sa carte grise permet de maquiller les papiers d'un véhicule volé. Des garagistes véreux tenteront de rafistoler ces poubelles à quatre routes sans le moindre contrôle technique avant de les écouler en France ou dans des pays pauvres. Dans les deux cas, le but est le même : revendre à prix d'or une voiture qui ne vaut plus rien. Sur le papier, pourtant, la gestion des épaves est très réglementée. Dans son centre agrée en Seine-et-Marne, Christophe Breton compte actuellement une vingtaine de véhicules inaptes à rouler. "Toute pièce sur la voiture que ça aille du simple bocal de liquide de refroidissement au moteur complet peut être vendue. La seule chose qui est interdite à la revente, c'est la base de la voiture, donc la caisse. Elle doit être détruite", indique le gérant de la société "Auto pièces services". Impossible pour lui de tricher, chaque voiture possède sa carte d'identité. L'État peut ainsi à tout moment vérifier qu'un véhicule déclaré techniquement non réparable, souvent suite à un accident, a bel et bien détruit. Le gouvernement veut désormais tout faire pour tarir ce marché parallèle du recyclage des épaves. La tache est longue. Il y a environ 500 000 voitures chaque année en France qui sont revendues de façon totalement illégale. Découvrez la suite de cette enquête dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Brenier, A. Barrier, A. Dubail