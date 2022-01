Trafic : les hélicos de la drogue

La traque ne s'arrête jamais, de jour comme de nuit, au-dessus des côtes andalouses. Le détroit de Gibraltar, face à l'Afrique du Nord est la porte d'entrée en Europe du haschich produit au Maroc. Dans la vidéo en tête de cet article, à bord de cet hélicoptère, les forces anti-drogues espagnoles pourchassent des narcotrafiquants. "D'en haut, on contrôle absolument tout. Cet hélicoptère, c'est le meilleur modèle que nous ayons avec des radars derniers cris", précise un responsable. Interceptés par ces appareils, les trafiquants ont de plus en plus de mal à transporter la drogue par la mer. Ils ont donc décidé de passer, eux aussi, par les airs. Sur ces images, un narco-hélicoptère vole de nuit, toute lumière éteinte. Il est pourtant repéré par la Guardia civil qui le prend en chasse. Un procédé désormais courant en Andalousie. "Avec les hélicoptères, ils cherchent à rentrer dans les terres et à échapper à la grosse pression qu'on leur met sur la côte. Ils mettent environ 2 heures à faire la traversée", explique Guillermo Alonso, porte-parole de la Guardia Civil à Séville en Andalousie en Espagne. Dans le centre d'analyse et de lutte contre le trafic de drogue en Andalousie, une douzaine d'hommes travaillent en permanence et centralisent toutes les images, toutes les informations en lien avec le trafic de drogue dans la région. Il y a quelques semaines, lors de l'opération Copa-Sucre, plus de deux tonnes de drogue ont été saisies. Onze personnes ont été arrêtées et parmi elles, des pilotes. Après leur vol, les hélicoptères ont été cachés dans des camions. Une fois déchargée en rase campagne, la drogue devait être acheminée jusqu'en France. Neuf trafiquants sont encore recherchés des deux côtés des Pyrénées. TF1 | Reportage J. Garrel, A. Esposito