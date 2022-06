Trafic perturbé, retards et pagaille gare du Nord

Christina se souviendra longtemps de son retour de Londres, avec trois heures de retard. À l’arrivée, elle n’a eu qu’une seule envie : "rentrer et juste dormir". Au total, une dizaine de trains entre le Nord de l'Hexagone et Paris se sont retrouvés bloqués sur les voies, samedi soir. Il est plus de deux heures du matin, lorsque Valentin et Mathis arrivent de Creil en région parisienne. En tombant, un arbre a touché une caténaire. Initialement, leur trajet devait durer 28 minutes, ils sont restés bloqués pendant six heures. Arrivés à la gare du Nord, il faut encore attendre plus d’une heure trente pour prendre un taxi. La file de passagers s’étale de l’intérieur jusqu’à l’extérieur de la gare. Il y a aussi une perturbation dans le sens des départs. Par exemple, il n’y a pas moyen de rentrer à Amsterdam. La nuit de passagers s’achèvera dans la gare. Ce dimanche matin, le trafic n’est toujours pas rétabli, aucun train grande ligne ne circule dans le sens des départs, ni des arrivées. TF1 | Reportage C. Ebrel, C. Souhaut