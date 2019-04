Trafics d'oiseaux : le Nord fortement touché

Le trafic d'oiseaux est une pratique illégale qui peut rapporter très gros aux fraudeurs. Certaines espèces s'échangent parfois pour plus d'un millier d'euros l'unité. Le Nord est l'un des départements les plus touchés par ces trafics. Plus de 750 oiseaux ont été saisis en trois ans. Pour en savoir davantage, nous avons suivi les hommes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) dans leurs enquêtes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.