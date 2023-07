Trafics, fraudes : les eaux françaises sous haute surveillance

Au cœur de l'été, la vedette des douanes de Bastia est extrêmement sollicitée. Sauvetage en mer, contrôle de vitesse, surveillance des réserves naturelles... plus de 3 000 interventions en seulement quelques semaines. En Corse, les douanes maritimes travaillent en équipe, avec l'appui aérien de leur hélicoptère. Ils se concentrent sur une mission bien particulière. Une cible a été repérée dans le golfe de Saint-Florent, au nord de l'île. Un yacht de luxe, suspecté de fraude à la TVA. La loi les autorise à procéder à des visites. Les propriétaires et le capitaine du yacht ne peuvent pas s'y opposer. Daniel mène le contrôle et fouille toutes les cabines du bateau. Ce qu'il cherche en réalité, ce sont des documents pour connaître le lieu de résidence du propriétaire. D'un point de vue fiscal, ça change tout. Des contrôles sur l'eau et aussi sous l'eau, près de Calvi cette fois. Dans cette réserve naturelle, la pêche est illégale. La densité et la diversité de la faune sont conséquentes. Certains pêcheurs le savent et n'hésitent pas à braver l'interdiction. La nuit, la vedette se positionne à un point de passage entre l'Hexagone et l'Italie, emprunté par les trafiquants de drogue. Ces opérations vont être répétées tout l'été. Sur l'ensemble des côtes françaises, 600 marins-douaniers travaillent. TF1 | Reportage C. Abel, J. Bervillé