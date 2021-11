Train, avion, bus, voiture : quel est le moins cher pour faire Paris-Bordeaux ?

Comment partir en vacances en payant le moins cher possible ? Mieux vaut-il prendre la voiture, un ticket de bus, un billet de train ou d'avion ? Nous avons tenté l'expérience sur un trajet Paris-Bordeaux. Par la route, il y a très vite les péages, avec quelques euros à chaque fois. Mais ce qui fait gonfler la facture, c'est visiblement le passage à la station-service. Pour une berline de taille moyenne, il faut compter 80 euros pour le plein. Plus une cinquantaine d'euros de péage, l'addition totale de ce trajet en voiture est de 130 euros. Pour le train, en moyenne, le billet est de 60 euros. Sur notre trajet, autant ne pas faire de mystère. L'avion est désormais hors course. En moyenne, le billet coûte 200 euros. À ce prix-là, la déconnexion est immédiate. Il reste une dernière option assez compétitive, le car. C'est ce qu'ont choisi les clients de Flixbus, une compagnie de bus longue distance. Il leur faudra tout de même s'armer de patience, car il faut huit heures de trajet, sans compter les embouteillages. Le prix du ticket est de 40 euros seulement. La suite dans la vidéo ci-dessus.