Train, avion : le juteux business des bagages

Votre valise est un indispensable de vos vacances et elle peut parfois vous coûter beaucoup d'argent, surtout si vous ne respectez pas les dimensions et le poids autorisés. Pourquoi nos bagages sont-ils payants ? Combien rapportent-ils aux compagnies ? Depuis peu, certaines compagnies facturent même les valises cabines, jusqu' alors incluses dans le prix du billet. Pourquoi sont-elles devenues payantes ? D'après Arnaud Aymé, spécialiste des transports au cabinet Sia Partners , l'objectif est de vous dissuader de prendre des bagages. L'embarquement va plus vite et la compagnie peut faire un vol en plus par jour. Facturer les valises cabines permet aussi aux compagnies aériennes d'être mieux référencées sur les comparateurs en ligne. En 2022, vos bagages ont rapporté plus de cinq milliards d'euros aux compagnies aériennes européennes et chacune a ses propres règles. Delsey Paris l'a bien compris et crée une nouvelle valise à chaque fois qu'une compagnie aérienne change ses règles. Une valise correspondant aux dimensions d'Air France n'est pas acceptée chez Vueling, elle pourrait coûter jusqu'à 80 euros en plus. Un juteux business pour la marque qui vend ses valises entre 100 et 400 euros. TF1 | Reportage M. Alibert, C. Blanquart, J. Pellegrini