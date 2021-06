Train de nuit : l'Autriche mise sur le confort

À l'heure où le soleil se couche et où partout ailleurs, les gares se vident. Celle de Vienne, elle, se remplit. Les chemins de fer autrichiens font une promesse à ses voyageurs. Endormez-vous ici, réveillez-vous à l'autre bout de l'Europe : à Hambourg, à Amsterdam, à Livourne en Italie ou encore à Zurich. L'ÖBB, la SNCF autrichienne, exploite encore un important réseau de trains de nuit. Le train attire les voyageurs en Autriche. Les Chemins de fer fédéraux misent sur le confort pour les fidéliser. "Je dors très bien en train, mieux que chez moi", se réjouit un passager. Lit, douche privative, restauration... Tous sont confortables à bord. Et l'arrivée en plein centre-ville a de quoi largement concurrencer l'avion. L'histoire de ces lignes nocturnes modernes commence en 2016. La décision était à contre-courant de ce qui se faisait en Europe et notamment en France où les trains de nuit n'arrivaient pas à bout de souffle selon les professionnels. Pourtant, cinq ans après ces verdicts sans appel, la compagnie autrichienne fait mentir les experts. Ces trains de nuit, dit-elle, sont rentables. En signant des partenariats avec les autres compagnies européennes, l'Autriche est parvenue à développer des destinations dans le sud et le nord de l'Europe. De nouveaux trains flambant neuf seront mis en service pour desservir d'autres lignes.