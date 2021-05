Train de nuit : pourquoi le ressusciter ?

Ouverture en grande pompe de la ligne Paris-Nice jeudi soir avec à bord pour toute la nuit, Jean Castex. Un Premier ministre heureux de proposer une mesure écolo avec le renouveau des trains de nuit. Pourtant, dans les faits, ce train-là est bien vieux. Les couchettes sont usées et les espaces très étroits. " C'est un très spartiate, il manque des prises électriques. Il manque un peu plus d confort, ça mérite d'être rénové", dit un usager. Concrètement, le gouvernement investit 100 millions d'euros dans la rénovation d'anciens trains de nuit, mais ils seront destinés à la ligne Paris-Briançon. En attendant, pour Paris-Nice, rien de prévu. Le succès commercial devra forcément passer par une politique tarifaire agressive de la SNCF. "Vous avez trois gammes e prix : 19 euros, vous descendez dans un siège inclinable ; 29 euros en seconde classe ; jusqu'à 39 euros en première classe", détaille Christophe Fanichet, président directeur général de SNCF Voyageurs. Reste à savoir si ces prix suffiront à remplir des wagons, qui ne font pas le poids à côté des concurrents européens. Pour améliorer la situation, le ministère des Transports estime qu'il faudrait investir près d'1,5 milliards d'euros. "En matière ferroviaire, on ne peut pas miser sur du bricolage avec des rames à moitié confortables. La stratégie, c'est de faire un pari sur l'avenir, c'est d'acheter des rames neuves qui circuleront pendant 30 ou 40 ans", estime Gilles Dansart, spécialiste du ferroviaire du Mobilettre. Quelle ambition pour les trains de nuit ? Cette question sera bientôt discutée à l'Assemblée nationale. Seule certitude aujourd'hui, l'ouverture d'une autre ligne Paris-Tarbes d'ici la fin de l'année.