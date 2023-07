Trains : comment la SNCF fixe ses prix

C’est à bord d’un TGV bondé que nous embarquons, le matin du jeudi 20 juillet. Près de 1 000 voyageurs partent de Paris en direction de Marseille. Pendant deux heures, nous avons demandé à tous les passagers de la voiture de seconde classe, une voiture à double étage, combien leur a coûté leur billet. Pour le même trajet, beaucoup ont payé 79 euros, grâce à la carte avantage. D’autres, 101, 113, 67, 90 euros ou seulement neuf euros pour un enfant. La SNCF assure que pour l'été 2023, un trajet en TGV coûte en moyenne 45 euros. Lors de notre tournage, nous avons constaté une réalité différente parce que notre train de neuf heures trente-huit était très prisé et les tarifs varient en fonction de la demande. Certes, plus vous réservez en avance, moins vous payez, mais nous avons découvert que d’autres critères entrent en jeu. C’est à la Défense à Paris que pour la première fois, la SNCF nous a ouvert les portes du service qui gère les prix des TGV. Après de longues négociations, nous avons eu l’accord pour filmer en coulisse une partie des 70 commerciaux qui font varier les prix des TGV, selon la date de réservation, mais aussi selon les prix des avions, des autocars et des voitures. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, P. Veron, A. Dubail