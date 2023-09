Trains de bois : les forçats du Marais

C’est un spectacle que l’on peut observer plusieurs fois par mois dans le Marais poitevin, des trains de bois qui circulent sur l’eau. À la manœuvre, Jonathan Perrault, l’unique bûcheron des lieux. En ce lieu, 200 000 peupliers grandissent entre les canches et les prairies. Ces coins sont inaccessibles en camion, Jonathan doit donc les transporter comme avant. Il est tout seul quand il coupe, mais quand il met à l’eau, Jonathan a besoin de bras. Son oncle est à la manœuvre pour l’aider à fabriquer le train de bois flottant. Sur l’eau, la technique est particulière. Il faut un long tronc au milieu et deux petits sur les côtés. Le peuplier blanc est un bois facile à travailler, mais on l’achète aussi pour sa taille. Le travail de Jonathan est indispensable. Toute l’année, il entretient le Marais poitevin et permet à ce lieu artificiel immense de rester ordonné. Depuis 36 ans, Jonathan est très sollicité, car il est le dernier bûcheron à travailler au cœur du Marais poitevin. Il n’a pas encore trouvé de repreneur, mais il garde espoir de pouvoir transmettre un jour son savoir-faire. TF1 | M. Monnier, X. Baumel, S. Guerche