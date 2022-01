Trains de marchandises : des colis pillés par milliers à Los Angeles

C'est une mer de colis éventrés que traverse au ralenti ce train de marchandises. Il y en a des milliers qui jonchent le sol le long des voies à quelques rues seulement de la ville de Los Angeles. Il faut dire que cet endroit est stratégique. Ici, les wagons ont l'habitude de s'arrêter régulièrement l'espace de quelques heures. Les voleurs en profitent, fracturent la serrure des conteneurs et se servent sous l'œil médusé des habitants du quartier. Le reste, ce sont souvent des masques et des tests Covid. Il est difficile de les remettre en circulation. Et puis, il y a ces tonnes de déchets qui s'amoncellent. Selon les chiffres communiqués par la compagnie ferroviaire qui utilise ces voies, 90 conteneurs sont vandalisés chaque jour. Parfois, les agresseurs sont armés et menacent les conducteurs. De quoi donner des allures de Western à ces attaques qui sont multipliées par trois ces derniers mois. Par exemple, ces voies ont été entièrement nettoyées il y a 30 jours, voici en un mois seulement l'ampleur des pillages. Alors que faire ? TF1 | Reportage T. Jarrion, S. Cherifi, G. Roger